Португальский футболист «Манчестер Сити» сделал тату на русском языке

Рубен Диаш опубликовал фото, на котором на его правой руке видна надпись «стойкий мужик», выполненная в готическом стиле

Рубен Диаш (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш сделал себе татуировку с надписью на русском языке. Футболист опубликовал фото с новым тату в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

На правой руке у Диаша надпись «стойкий мужик», тату выполнено в готическом стиле.

Диашу 28 лет, за «Манчестер Сити» он выступает с 2020 года, в том числе он четыре раза победил в чемпионате Англии и выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне защитник провел 21 матч и забил два гола.

В сборной Португалии на счету Диаша 74 игры и три гола, с командой он два раза выиграл Лигу наций.