Спорт
0

Португальский футболист «Манчестер Сити» сделал тату на русском языке

Португальский футболист «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал тату на русском языке
Рубен Диаш опубликовал фото, на котором на его правой руке видна надпись «стойкий мужик», выполненная в готическом стиле
Рубен Диаш
Рубен Диаш (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш сделал себе татуировку с надписью на русском языке. Футболист опубликовал фото с новым тату в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

На правой руке у Диаша надпись «стойкий мужик», тату выполнено в готическом стиле.

Диашу 28 лет, за «Манчестер Сити» он выступает с 2020 года, в том числе он четыре раза победил в чемпионате Англии и выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне защитник провел 21 матч и забил два гола.

В сборной Португалии на счету Диаша 74 игры и три гола, с командой он два раза выиграл Лигу наций.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити сборная Португалии по футболу

