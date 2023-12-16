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Спорт ,  
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У потерявшего сознание на матче игрока АПЛ на время остановилось сердце

Потерявший сознание во время матча АПЛ игрок «Лутона» перенес остановку сердца
Защитнику «Лутона» и сборной Уэльса Тому Локьеру стало плохо во время встречи против «Борнмута». Его унесли с поля на носилках, позднее игрок пришел в себя. Сейчас Локьер находится в больнице и проходит дополнительные обследования
Фото: IMAGO / Shaun Boggust / Global Look Press
Фото: IMAGO / Shaun Boggust / Global Look Press

Капитан «Лутон Таун» Том Локьер перенес остановку сердца во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута». Об этом сообщается в соцсети Х клуба.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана случилась остановка сердца на поле, но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя. Дальнейшую помощь он получил на стадионе, за что еще раз благодарим медицинские бригады с обеих сторон», — говорится в сообщении.

Сейчас Локьер находится в больнице. «Его состояние стабильно и в настоящее время он проходит дополнительные обследования. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и теплые слова», — также сообщили в «Лутоне».

Футболист потерял сознание во время матча Английской премьер-лиги
Спорт
Фото:Mike Hewitt / Getty Images

Инцидент произошел 16 декабря во втором тайме матча «Борнмут» — «Лутон». Локьер рухнул без сознания на газон, обе команды покинули поле, пока защитнику сборной Уэльса была оказана медицинская помощь. Через несколько минут его унесли на носилках. Позднее было принято решение не продолжать игру, счет к 62-й минуте был 1:1.

В мае 29-летний Локьер уже терял сознание во время матча с  «Ковентри». Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить карьеру.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол АПЛ

Пространство выбора

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