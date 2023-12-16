У потерявшего сознание на матче игрока АПЛ на время остановилось сердце
Капитан «Лутон Таун» Том Локьер перенес остановку сердца во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута». Об этом сообщается в соцсети Х клуба.
«Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана случилась остановка сердца на поле, но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя. Дальнейшую помощь он получил на стадионе, за что еще раз благодарим медицинские бригады с обеих сторон», — говорится в сообщении.
Сейчас Локьер находится в больнице. «Его состояние стабильно и в настоящее время он проходит дополнительные обследования. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и теплые слова», — также сообщили в «Лутоне».
Инцидент произошел 16 декабря во втором тайме матча «Борнмут» — «Лутон». Локьер рухнул без сознания на газон, обе команды покинули поле, пока защитнику сборной Уэльса была оказана медицинская помощь. Через несколько минут его унесли на носилках. Позднее было принято решение не продолжать игру, счет к 62-й минуте был 1:1.
В мае 29-летний Локьер уже терял сознание во время матча с «Ковентри». Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить карьеру.
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