Футболист потерял сознание во время матча Английской премьер-лиги
Матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут» — «Лутон Таун» прерван во втором тайме после того, как капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Об этом сообщает Би-би-си.
Обе команды покинули поле, пока защитнику «Лутона» была оказана медицинская помощь. Через несколько минут его унесли на носилках под аплодисменты всего стадиона.
Как рассказал комментатор Гари Тафус в соцсети Х со ссылкой на врача «Борнмута», Локьер сейчас находится в сознании.
Примерно через 20 минут после инцидента было принято решение отменить матч. К 62-й минуте счет был 1:1.
В мае 29-летний защитник сборной Уэльса уже терял сознание во время матча против «Ковентри». Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.
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