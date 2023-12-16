Футболист потерял сознание во время матча Английской премьер-лиги

Футболист «Лутона» потерял сознание во время матча АПЛ, его унесли на носилках

Защитник «Лутона» Том Локьер рухнул на газон во втором тайме игры против «Борнмута». Его унесли с поля на носилках, но сейчас валлиец находится в сознании. В мае он уже терял сознание во время игры из-за проблем с сердцем

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут» — «Лутон Таун» прерван во втором тайме после того, как капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Об этом сообщает Би-би-си.

Обе команды покинули поле, пока защитнику «Лутона» была оказана медицинская помощь. Через несколько минут его унесли на носилках под аплодисменты всего стадиона.

Как рассказал комментатор Гари Тафус в соцсети Х со ссылкой на врача «Борнмута», Локьер сейчас находится в сознании.

Примерно через 20 минут после инцидента было принято решение отменить матч. К 62-й минуте счет был 1:1.

В мае 29-летний защитник сборной Уэльса уже терял сознание во время матча против «Ковентри». Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.