«Манчестер Сити» упустил победу в концовке матча АПЛ, ведя 2:0
Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2 в домашнем матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев голы забили Джек Грилиш (24-я минута) и Рико Льюис (54-я). У гостей отличились Жан-Филипп Матета (76-я) и Майкл Олисе (90-я+5, с пенальти).
Из-за травмы игру пропускал лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
В другом матче тура «Челси» дома обыграл аутсайдера АПЛ «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Голы забили Коул Палмер (54-я) и Николас Джексон (61-я).
«Манчестер Сити», чемпион трех последних сезонов, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. Лидирует «Ливерпуль» с 37 очками и игрой в запасе. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й строчке (17).
В следующем туре «Манчестер Сити» 23 декабря примет «Брентфорд».
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