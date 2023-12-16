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«Манчестер Сити» упустил победу в концовке матча АПЛ, ведя 2:0

«Манчестер Сити» упустил победу в концовке матча с «Кристал Пэлас», ведя 2:0
Встреча с «Кристал Пэлас» завершилась со счетом 2:2. В компенсированное ко второму тайму время «Манчестер Сити» пропустил гол с пенальти
Фото: Michael Regan / Getty Images
Фото: Michael Regan / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2 в домашнем матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев голы забили Джек Грилиш (24-я минута) и Рико Льюис (54-я). У гостей отличились Жан-Филипп Матета (76-я) и Майкл Олисе (90-я+5, с пенальти).

Из-за травмы игру пропускал лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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Фото:Mike Hewitt / Getty Images

В другом матче тура «Челси» дома обыграл аутсайдера АПЛ «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Голы забили Коул Палмер (54-я) и Николас Джексон (61-я).

«Манчестер Сити», чемпион трех последних сезонов, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. Лидирует «Ливерпуль» с 37 очками и игрой в запасе. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й строчке (17).

В следующем туре «Манчестер Сити» 23 декабря примет «Брентфорд».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол АПЛ Манчестер Сити

Пространство выбора

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