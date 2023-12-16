Футболист «Спартака» задумался о смене клуба

Нападающий Павел Мелешин, который в нынешнем сезоне провел лишь три матча в РПЛ, рассказал, что во время отпуска будет думать насчет своего будущего

Павел Мелешин (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал «РИА Новости», что думает о смене команды для получения игровой практики.

«Такие мысли есть. Пока не знаю, что будет дальше, впереди отпуск. Буду думать, что делать», — сказал 19-летний Мелешин.

По словам нападающего, он потерял уверенность в начале этого сезона. «Планировал забить побольше, потому что шансы были, тренер давал их. Подвинуть Александра Соболева будет сложно, потому что он высокий и тяжелый. Буду пытаться выиграть конкуренцию у лучшего нападающего страны. Будет сложно, но я буду стараться», — сказал футболист.

Мелешин провел в нынешнем сезоне восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах (только три в РПЛ) и забил один гол.

Футболист является воспитанником «красно-белых», его отец — четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Алексей Мелешин. Всего за основную команду форвард провел 25 матчей и забил четыре мяча.