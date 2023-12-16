Агент 18-летнего серба отреагировал на информацию о переходе в «Спартак»
Нападающим сербского ИМТ и молодежной сборной Сербии Милошем Луковичем интересуются многие европейские клубы, в том числе и российские. Об этом Sport24 рассказал агент 18-летнего форварда Раде Дуньич
«Многие клубы в Европе заинтересованы в Милоше. У нас есть официальные предложения. Некоторые мы отклонили, а некоторые рассматриваем. Интерес из России действительно есть, но мы не будем упоминать названия клубов», — сказал Дуньич.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что переговоры между "Спартаком" и ИМТ по трансферу Луковича находятся в продвинутой стадии. Речь идет о сумме в €5,7 млн плюс 20% от перепродажи, а с футболистом предварительно согласован контракт на 4,5 года.
В нынешнем сезоне Лукович провел 18 матчей, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,5 млн.
«Спартак» занимает перед зимней паузой пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «красно-белых» в чемпионате России с коэффициентом 25,00. На чемпионство «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1,55.
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