Агент 18-летнего серба отреагировал на информацию о переходе в «Спартак»

Агент Луковича — о трансфере в «Спартак»: интерес из России действительно есть

Представитель Милоша Луковича заявил, что интерес к форварду ИМТ из России действительно есть, но он не хочет называть клубы. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что серб близок к трансферу в «Спартак» за €5,7 млн

Милош Лукович (Фото: WorldWide Scouting)

Нападающим сербского ИМТ и молодежной сборной Сербии Милошем Луковичем интересуются многие европейские клубы, в том числе и российские. Об этом Sport24 рассказал агент 18-летнего форварда Раде Дуньич

«Многие клубы в Европе заинтересованы в Милоше. У нас есть официальные предложения. Некоторые мы отклонили, а некоторые рассматриваем. Интерес из России действительно есть, но мы не будем упоминать названия клубов», — сказал Дуньич.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что переговоры между "Спартаком" и ИМТ по трансферу Луковича находятся в продвинутой стадии. Речь идет о сумме в €5,7 млн плюс 20% от перепродажи, а с футболистом предварительно согласован контракт на 4,5 года.

В нынешнем сезоне Лукович провел 18 матчей, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,5 млн.