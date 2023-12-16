Глава IIHF пригрозил голкиперу ЦСКА новыми дисциплинарными санкциями

Люк Тардиф заявил, что Иван Федотов, ЦСКА и ФХР не соблюдают правила IIHF. Вратарь продолжает играть за московский клуб, несмотря на дисквалификацию со стороны международной федерации

Иван Федотов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Голкиперу ЦСКА Ивану Федотову могут грозить новые дисциплинарные санкции в случае неисполнения решения Международной федерации хоккея (IIHF) о его дисквалификации. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава IIHF Люк Тардиф.

«Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и Федерация хоккея России (ФХР), наконец, соблюдать правила IIHF или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — сказал Тардиф.

Дисциплинарный совет IIHF 16 декабря отклонил апелляции ЦСКА и Федотова по делу о спорном контракте голкипера.

Федотов должен был в прошлом сезоне играть в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз», но вместо этого был призван в армию и прошел срочную службу. В НХЛ сочли, что контракт вратаря все еще действителен, но Федотов подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА. IIHF встала на сторону клуба НХЛ и дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы на один сезон.

Но КХЛ в итоге все равно разрешила Федотову играть за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию. Глава КХЛ Алексей Морозов говорил, что в защиту Федотова выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

После того, как голкипер вышел на лед в первом матче сезона, IIHF оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков (545 тыс. рублей).