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Спорт ,  
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Глава IIHF пригрозил голкиперу ЦСКА новыми дисциплинарными санкциями

Глава IIHF пригрозил голкиперу ЦСКА Ивану Федотову новыми штрафными санкциями
Люк Тардиф заявил, что Иван Федотов, ЦСКА и ФХР не соблюдают правила IIHF. Вратарь продолжает играть за московский клуб, несмотря на дисквалификацию со стороны международной федерации
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Голкиперу ЦСКА Ивану Федотову могут грозить новые дисциплинарные санкции в случае неисполнения решения Международной федерации хоккея (IIHF) о его дисквалификации. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава IIHF Люк Тардиф.

«Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и Федерация хоккея России (ФХР), наконец, соблюдать правила IIHF или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — сказал Тардиф.

IIHF отклонила апелляцию ЦСКА по делу голкипера сборной России
Спорт
Иван Федотов

Дисциплинарный совет IIHF 16 декабря отклонил апелляции ЦСКА и Федотова по делу о спорном контракте голкипера.

Федотов должен был в прошлом сезоне играть в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз», но вместо этого был призван в армию и прошел срочную службу. В НХЛ сочли, что контракт вратаря все еще действителен, но Федотов подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА. IIHF встала на сторону клуба НХЛ и дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы на один сезон.

Но КХЛ в итоге все равно разрешила Федотову играть за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию. Глава КХЛ Алексей Морозов говорил, что в защиту Федотова выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

После того, как голкипер вышел на лед в первом матче сезона, IIHF оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков (545 тыс. рублей).

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Хоккей ХК ЦСКА Иван Федотов КХЛ

Пространство выбора

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