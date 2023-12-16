IIHF отклонила апелляцию ЦСКА по делу голкипера сборной России

Международная федерация в августе решила, что вернувшийся после года службы в армии Иван Федотов не имел права подписывать контракт с ЦСКА. Дисциплинарный совет IIHF поддержал это решение

Иван Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова по делу о спорном контракте голкипера. Об этом сообщается на сайте IIHF.

«Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета IIHF, которое поддерживает твердую уверенность IIHF в том, что все контракты профессиональных игроков должны соблюдаться», — заявил глава IIHF Люк Тардиф.

IIHF 14 августа постановила, что Федотов не имел права подписывать контракт с ЦСКА, поскольку у него было действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Хоккеиста дисквалифицировали до конца года, а ЦСКА запретили в следующем сезоне регистрировать международные трансферы.

В ЦСКА заявили, что не согласны с решением IIHF, и обвинили ее в защите интересов НХЛ.

Федотов должен был провести прошлый сезон в «Филадельфии», однако вместо этого внезапно был призван в армию. В НХЛ посчитали, что его годовой контракт все еще в силе, а ЦСКА заявлял, что соглашение с «Филадельфией» не имеет юридической силы. КХЛ в начале июля зарегистрировала двухлетний контракт голкипера с ЦСКА.

ЦСКА не выполняет решение IIHF, Федотов провел в нынешнем сезоне 23 матча, одержав 12 побед и пропуская в среднем 2,11 шайбы.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпион Олимпиады в Пекине со сборной России.