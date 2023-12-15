Сборная «Россия 25» выиграла турнир 3x3 на Кубке «Первого канала»
Сборная «Россия 25» стала победителем турнира по хоккею «3 на 3», который прошел в рамках Кубка «Первого канала» в Санкт-Петербурге.
В финальном матче подопечные Ротенберга обыграли команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 4:2.
В матче за третье место сборная Белоруссии обыграла Казахстан — 4:3.
Самым ценным игроком турнира был признан форвард команды «Россия 25» Максим Шабанов.
Накануне сборная «Россия 25» в рамках основного турнира Кубка «Первого канала» победила команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 5:2.
Команда молодых звезд «Россия 25» была создана в апреле из игроков, средний возраст которых 25 лет. В мае эта сборная, с Романом Ротенбергом во главе провела турне, в рамках которого сыграла восемь матчей с Белоруссией и один с Казахстаном в разных городах.
В следующей игре 16 декабря «Россия 25» встретится с белорусами, а команда ВХЛ — с казахстанцами. Сборные России и Белоруссии сейчас отстранены от турниров международной федерации (IIHF), россияне также временно исключены из Евротура.
Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на итоговую победу «России 25» в следующем матче с коэффициентом 1,30, на победу белорусов — с коэффициентом 3,50.
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