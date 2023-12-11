«Спартак» обсудит с испанским специалистом пост в руководстве клуба

Нико Родригез, известный по работе с рядом испанских клубов, будет третьим кандидатом на пост спортивного директора «Спартака». Ожидается, что испанец прилетит в Россию на этой неделе и проведет переговоры с клубом

Фото: ФК Спартак (IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / Global Look Press)

Футбольный клуб «Спартак» пригласит на собеседование на пост спортивного директора испанского специалиста Нико Родригеза. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, Родригез будет третьим кандидатом, с которым «Спартак» проведет переговоры. Ожидается, что испанец прилетит в Москву на этой неделе.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

Последним местом работы 54-летнего Родригеза была испанская «Гранада», спортивным директором которой он был с июня 2022 года по конец октября 2023-го. До этого он работал в «Эльче», «Хетафе», «Альбасете», «Спортинг Хихоне», «Лас-Пальмасе», «Алькорконе». Опыта работы в больших клубах не имеет.

На прошлой неделе стало известно, что «Спартак» также провел переговоры с другими кандидатами: Хавьером Рибалтой, известный по работе с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтедом», «Марселем» и другими клубами, а также ведущим скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом.

В начале ноября «РБК Спорт» писал со ссылкой на источники, что руководство «Спартака» обсудило реформу спортивного блока клуба, при которой спортивный директор Пол Эшуорт либо останется на своем посту, либо перейдет на новую должность, но его мнение будет учитываться при решении трансферных вопросов.

Во втором случае в клуб будет приглашен новый спортивный директор и Эшуорт перейдет на новую должность, названия которой пока нет. Источники тогда уточняли, что человек будет заниматься развитием молодежного сектора, скаутинга, а также вопросами, связанными с трансферами.