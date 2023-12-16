 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Туктамышева не выступит на юбилее Авербуха из-за проблем со здоровьем

Туктамышева не выступит на юбилее Авербуха из-за проблем со здоровьем
Шоу в честь 50-летия серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду пройдет в Москве 17 декабря
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не сможет выступить на юбилее хореографа и продюсера Ильи Авербуха из-за проблем со здоровьем. Об этом фигуристка сообщила в своем телеграм-канале.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья... Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства», — написала Туктамышева.

Загитова станет тренером в собственной школе фигурного катания в Казани
Спорт
Алина Загитова

Шоу в честь 50-летия Авербуха, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, состоится в Москве 17 декабря.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей.

Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Илья Авербух Елизавета Туктамышева

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»
Спорт
Сменивший российское гражданство фигурист выиграл финал Гран-при
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Суд оштрафовал экс-главу Амурской федерации ММА за гибель подростка Спорт, 17:54
После конфликта с полицейскими на «Садоводе» задержали более 80 человек Общество, 17:49
Сальдо заявил о гибели двух человек при обстреле Новой Маячки из HIMARS Политика, 17:41
В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» Политика, 17:20
Агент 18-летнего серба отреагировал на информацию о переходе в «Спартак» Спорт, 17:05
Россия в 2022 году увеличила внешний долг перед Индией Экономика, 16:43
Кто пришел поддержать выдвижение Путина в президенты. Фотографии Политика, 16:40 
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 Политика, 16:35
СК завел дело после объявления в розыск патриарха Кирилла на Украине Политика, 16:30
Туктамышева не выступит на юбилее Авербуха из-за проблем со здоровьем Спорт, 16:23
Один человек пострадал при атаке дрона на белгородский поселок Политика, 16:04
Ребров рассказал о причинах конфликта Дзюбы и Эмери в «Спартаке» Спорт, 15:42
Глава Минобороны Германии предупредил об угрозах Европе через шесть лет Политика, 15:29
Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Политика, 15:24