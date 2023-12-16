Туктамышева не выступит на юбилее Авербуха из-за проблем со здоровьем

Туктамышева не выступит на юбилее Авербуха из-за проблем со здоровьем

Шоу в честь 50-летия серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду пройдет в Москве 17 декабря

Елизавета Туктамышева (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не сможет выступить на юбилее хореографа и продюсера Ильи Авербуха из-за проблем со здоровьем. Об этом фигуристка сообщила в своем телеграм-канале.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья... Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства», — написала Туктамышева.

Шоу в честь 50-летия Авербуха, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, состоится в Москве 17 декабря.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей.

Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.