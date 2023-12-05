Загитова станет тренером в собственной школе фигурного катания в Казани

Алина Загитова отметила, что в своей школе сможет популяризовать фигурное катание и передавать свои навыки детям

Алина Загитова (Фото: Егор Алеев/ТАСС)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала корреспонденту «Матч ТВ», что будет тренировать в собственной школе фигурного катания.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов 3 декабря рассказал, что строительство школы фигуристки в Казани планируется начать весной 2024 года.

«Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле», — сказала Загитова.

Загитова отметила, что сможет популяризовать фигурное катание и передавать свои навыки детям. «Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом», — отметила она.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в середине июня встретился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с Загитовой и обсудил со спортсменкой создание в регионе школы фигурного катания ее имени

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019). Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.