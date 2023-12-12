«Спартак» подписал форварда из НХЛ

Михаил Мальцев, на счету которого 56 матчей в НХЛ, подписал контракт с московским клубом КХЛ до конца сезона. Начинал нынешний сезон 25-летний нападающий в «Лос-Анджелесе»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Форвард Михаил Мальцев подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Соглашение с 25-летним нападающим действует до конца сезона.

Мальцев, у которого есть опыт игры за юниорскую, молодежную и олимпийскую сборные России, с 2019 года выступал за океаном — в системах клубов НХЛ «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Всего в НХЛ он провел 56 матчей, также на счету Мальцева 171 игра в АХЛ и 115 (51+64) очков.

В нынешнем сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) очков за 21 игру в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» «Онтарио Рейн».

В КХЛ хоккеист играл в составе петербургского СКА: 52 матча и 11 (2+9) очков.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 игре.