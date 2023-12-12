«Спартак» подписал форварда из НХЛ
Форвард Михаил Мальцев подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.
Соглашение с 25-летним нападающим действует до конца сезона.
Мальцев, у которого есть опыт игры за юниорскую, молодежную и олимпийскую сборные России, с 2019 года выступал за океаном — в системах клубов НХЛ «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Всего в НХЛ он провел 56 матчей, также на счету Мальцева 171 игра в АХЛ и 115 (51+64) очков.
В нынешнем сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) очков за 21 игру в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» «Онтарио Рейн».
В КХЛ хоккеист играл в составе петербургского СКА: 52 матча и 11 (2+9) очков.
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 игре.
В ближайшем матче 19 декабря «Спартак» в гостях сыграет с «Торпедо». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «красно-белых» в основное время с коэффициентом 2,70, на победу нижегородцев — 2,25, на ничью — 4,30.
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