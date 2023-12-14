Большунов выиграл седьмую гонку подряд на Кубке России

В тройку лучших по итогам спринта классическим стилем попали Александр Большунов, Александр Терентьев и Алексей Червоткин. В женском спринте победила Алена Баранова, опередившая Веронику Степанову

Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Большунов выиграл со временем 4 минуты 14,31 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (отставание 2,13 секунды), третье — Алексей Червоткин (+2,64).

У женщин спринт выиграла Алена Баранова с результатом 3 минуты 54,20 секунды, она на 0,47 секунды опередила Веронику Степанову. У Анастасии Кирилловой третье место (+1,90).

Ранее в этом сезоне Большунов выиграл все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.

Этап соревнований в Чусовом (Пермский край), который был запланирован на 9–12 декабря, отменили из-за сильных морозов.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.