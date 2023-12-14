Большунов выиграл седьмую гонку подряд на Кубке России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Большунов выиграл со временем 4 минуты 14,31 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (отставание 2,13 секунды), третье — Алексей Червоткин (+2,64).
У женщин спринт выиграла Алена Баранова с результатом 3 минуты 54,20 секунды, она на 0,47 секунды опередила Веронику Степанову. У Анастасии Кирилловой третье место (+1,90).
Ранее в этом сезоне Большунов выиграл все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.
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