 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Большунов выиграл седьмую гонку подряд на Кубке России

Большунов выиграл седьмую гонку подряд на Кубке России
В тройку лучших по итогам спринта классическим стилем попали Александр Большунов, Александр Терентьев и Алексей Червоткин. В женском спринте победила Алена Баранова, опередившая Веронику Степанову
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Большунов выиграл со временем 4 минуты 14,31 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (отставание 2,13 секунды), третье — Алексей Червоткин (+2,64).

У женщин спринт выиграла Алена Баранова с результатом 3 минуты 54,20 секунды, она на 0,47 секунды опередила Веронику Степанову. У Анастасии Кирилловой третье место (+1,90).

Большунов выиграл масс-старт на Кубке России в Тюмени
Спорт
Фото:Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Ранее в этом сезоне Большунов выиграл все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.

Этап соревнований в Чусовом (Пермский край), который был запланирован на 9–12 декабря, отменили из-за сильных морозов.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.

Читайте на РБК Pro
Какие штрафы грозят работодателю, если не отчитаться по воинскому учету
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
Увольнение как развод: какие вопросы задать сотруднику на exit-интервью
Совкомбанк продолжает принимать заявки на IPO. Стоит ли участвовать
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 16:25
МОК назвал виды спорта, в которых россияне и белорусы имеют квоты на ОИ Спорт, 16:45
Прямая линия и пресс-конференция Путина продлились более четырех часов Политика, 16:43
Как найти подрядчика для реализации задач инновационного бизнеса Отрасли, 16:42
«Яндекс» временно удалил информацию о Домодедово из табло расписания Бизнес, 16:40
Навстречу друг другу: эксперты рассказали о кооперации бизнеса и власти Отрасли, 16:34
ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне Инвестиции, 16:31
Футбольные клубы потратили рекордные $888,1 млн на агентов в 2023 году Спорт, 16:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Финляндии вновь закроют все КПП на границе с Россией Политика, 16:25
Путин призвал «приводить в чувства» микрофинансовые организации Финансы, 16:24
Умер работавший над цветным телевидением в СССР ученый Шендерович Общество, 16:23
Путин дал совет себе из 2000 года Политика, 16:20
Путин не увидел большой ценности для России в присутствии Молдавии в СНГ Политика, 16:11
«Ингосстрах-Инвестиции» представили свою версию шокирующих прогнозов Инвестиции, 16:08
Путин счел, что выход Армении из СНГ и ОДКБ не в ее интересах Политика, 16:05