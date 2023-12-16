Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров

Бывшему защитнику московского клуба было 82 года. За «Спартак» он выступал с 1960 по 1972 год, трижды выиграв чемпионат страны

Алексей Макаров (в центре) (Фото: spartak.ru)

Бывший хоккеист московского «Спартака», трехкратный чемпион СССР Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина его смерти не уточняется.

Макаров, игравший на позиции защитника, выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год, трижды выиграв чемпионат СССР (1962, 1967, 1969).

Всего в составе клуба он провел 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971) и привлекался к выступлениям за главную сборную СССР (1967, 1968).

В 1967 году Макаров вместе с Виктором Блиновым установил рекорд «Спартака», когда оба защитника забросили по 17 шайб за один сезон. В 1968-м Макаров выиграл Универсиаду в составе сборной СССР и был признан лучшим защитником турнира.