Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 через стыковые матчи

Украинцы заняли второе место в группе D, обыграв Исландию (2:0), и продолжат борьбу за путевку на ЧМ-2026 в стыковых матчах. Из группы напрямую на турнир вышла сборная Франции

Александр Зубков (Фото: Gleb Soboliev / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сборная Украины победила Исландию в заключительном матче группы D и со второго места вышла в следующий раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Матч в Варшаве закончился со счетом 2:0. Мячи забили Александр Зубков (на 83-й минуте) и Алексей Гуцуляк (90+3).

Украинцы набрали 10 очков и опередили команду Исландии в борьбе за вторую строчку, которая дает право на стыковые матчи в марте.

Напрямую из группы D в финальную часть чемпионата мира вышли французы (16 очков), которые в заключительном матче обыграли Азербайджан — 3:1.

Сборная России не участвовала в квалификации чемпионата мира из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА.