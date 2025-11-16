В «Рубине» заявили о попытке урегулировать ситуацию с травмой футболистки
«Рубин» ведет переговоры по досудебному урегулированию ситуации с травмой юной воспитанницы на тренировке и готов взять на себя ее восстановление и реабилитацию, заявили «РИА Новости» в пресс-службе казанского клуба РПЛ.
«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в воскресенье телеграм-канал «Mash на спорте» опубликовал видео с 11-летней воспитанницей академии «Рубина», которая рассказала, что в сентябре тренер заставила ее с подругой нести тяжелые ворота.
По словам девочки, когда она потянула ворота на себя, они упали ей на ногу. Врачи в больнице сказали, что она несколько лет не сможет играть в футбол.
Футболистка рассказала, что занимается в академии «Рубина» с восьми лет.
