Спорт⁠,
В «Рубине» заявили о попытке урегулировать ситуацию с травмой футболистки

В «Рубине» заявили о попытке урегулировать ситуацию с травмой юной футболистки
В «Рубине» подтвердили, что юная воспитанница получила травму на тренировке, в клубе готовы заняться ее реабилитацией. Mash писал, что 11-летней девочке на ногу упали ворота, из-за перелома она долго не сможет играть

«Рубин» ведет переговоры по досудебному урегулированию ситуации с травмой юной воспитанницы на тренировке и готов взять на себя ее восстановление и реабилитацию, заявили «РИА Новости» в пресс-службе казанского клуба РПЛ.

«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье телеграм-канал «Mash на спорте» опубликовал видео с 11-летней воспитанницей академии «Рубина», которая рассказала, что в сентябре тренер заставила ее с подругой нести тяжелые ворота.

По словам девочки, когда она потянула ворота на себя, они упали ей на ногу. Врачи в больнице сказали, что она несколько лет не сможет играть в футбол.

Футболистка рассказала, что занимается в академии «Рубина» с восьми лет.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Рубин Казань

