Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира

Выступавший до 2023 года за Норвегию и сменивший спортивное гражданство Пиньейро Бротан победил в слаломе на этапе в финском Леви, опередив олимпийского чемпиона Ноэля

Лукас Пиньейро Бротан (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротан победил в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви и принес Бразилии первое в истории золото на этих соревнованиях.

Бротан опередил на 0,31 секунды олимпийского чемпиона в этой дисциплине Клемана Ноэля (Франция) и на 0,57 секунды — финна Эдуарда Халлберга, который впервые попал на подиум.

Пиньейро Бротан, сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав, отмечает AP.

Горнолыжник объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию.

Российские спортсмены отстранены от турниров FIS с 2022 года.