 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,08 x 10,5 2 34 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,8 x 3,5 2 4,7 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 2,25 x 3,6 2 3,2 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,22 x 6,4 2 12,5 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,1 x 2,85 2 4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 28 x 8,5 2 1,11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,05 x 13 2 48 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,25 x 6,1 2 12 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 6,1 x 4,05 2 1,55 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира

Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира
Выступавший до 2023 года за Норвегию и сменивший спортивное гражданство Пиньейро Бротан победил в слаломе на этапе в финском Леви, опередив олимпийского чемпиона Ноэля
Лукас Пиньейро Бротан
Лукас Пиньейро Бротан (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротан победил в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви и принес Бразилии первое в истории золото на этих соревнованиях.

Бротан опередил на 0,31 секунды олимпийского чемпиона в этой дисциплине Клемана Ноэля (Франция) и на 0,57 секунды — финна Эдуарда Халлберга, который впервые попал на подиум.

Пиньейро Бротан, сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав, отмечает AP.

Горнолыжник объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию.

Российские спортсмены отстранены от турниров FIS с 2022 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
горнолыжники смена гражданства

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм
Спорт
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж
Спорт
Пойманную на допинге чемпионку Игр признали лыжницей года в Германии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Прокуратура показала кадры с места обнаружения останков ребенка в Москве Общество, 17:44
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 17:42
Скончался российский американист Владимир Батюк Общество, 17:41
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 17:40
Орбан объяснил, почему Россия не нападет на Европу Политика, 17:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник уступил Кондратюку на Гран-при Спорт, 17:32
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 17:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Хургадой Общество, 17:22
В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой Политика, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Гражданин ОАЭ получил шесть лет колонии за попытку контрабанды соколов Общество, 17:14
В посольстве России назвали ложью обвинения главы МИД Бельгии Политика, 17:05
Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира Спорт, 17:02