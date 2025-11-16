Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира
Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротан победил в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви и принес Бразилии первое в истории золото на этих соревнованиях.
Бротан опередил на 0,31 секунды олимпийского чемпиона в этой дисциплине Клемана Ноэля (Франция) и на 0,57 секунды — финна Эдуарда Халлберга, который впервые попал на подиум.
Пиньейро Бротан, сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав, отмечает AP.
Горнолыжник объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию.
Российские спортсмены отстранены от турниров FIS с 2022 года.
