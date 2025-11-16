«Автомобилист» прервал серию поражений победой над «Трактором»
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал гостевую победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:1.
У гостей дубль (15-я и 30-я минуты) оформил Рид Буше, на счету которого также результативная передачи. По шайбе забросили Юрий Паутов (14), Максим Денежкин (39) и Стефан Да Коста (48). У Кертиса Волка ассистентский хет-трик.
У «Трактора» единственный гол на счету 19-летнего Артемия Низамеева (19).
«Автомобилист» победил впервые за пять матчей, у «Трактора» второе поражение подряд.
«Автомобилист» выиграл три из четырех матчей у «Трактора» в этом сезоне.
