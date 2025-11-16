Хабиб Нурмагомедов фразой «я счастлив» отреагировал на победу Махачева

Махачев решением судей победил Делла Маддалену в бою за пояс UFC в полусреднем весе. Нурмагомедов заявил, что он счастлив, потому что бойцы его команды становятся все лучше и лучше

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что он счастлив после победы Ислама Махачева в бою за титул промоушена в полусреднем весе. Комментарий Нурмагомедова опубликовала пресс-служба UFC Eurasia.

Нурмагомедов обсудил бой с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком), который согласился с тем, что бой был нормальный и Махачев победил бы досрочно, если бы «чуть локти добавил».

«Наша команда идет вперед. С каждым боем мы улучшаемся. Выигрываем пояса в разных весах, в разных организациях. Это моя цель — чтобы они становились лучше и лучше. Для этого мы работаем утром и вечером», — сказал Нурмагомедов.

Махачев ранее был чемпионом UFC в легком весе, а весной освободил пояс, чтобы провести бой с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе.

Россиянин выиграл у австралийца решением судей.