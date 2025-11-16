 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Хабиб Нурмагомедов фразой «я счастлив» отреагировал на победу Махачева

Хабиб Нурмагомедов — о победе Махачева: я счастлив
Махачев решением судей победил Делла Маддалену в бою за пояс UFC в полусреднем весе. Нурмагомедов заявил, что он счастлив, потому что бойцы его команды становятся все лучше и лучше
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что он счастлив после победы Ислама Махачева в бою за титул промоушена в полусреднем весе. Комментарий Нурмагомедова опубликовала пресс-служба UFC Eurasia.

Нурмагомедов обсудил бой с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком), который согласился с тем, что бой был нормальный и Махачев победил бы досрочно, если бы «чуть локти добавил».

«Наша команда идет вперед. С каждым боем мы улучшаемся. Выигрываем пояса в разных весах, в разных организациях. Это моя цель — чтобы они становились лучше и лучше. Для этого мы работаем утром и вечером», — сказал Нурмагомедов.

Россиянин впервые завоевал два чемпионских титула в UFC
Спорт
Ислам Махачев

Махачев ранее был чемпионом UFC в легком весе, а весной освободил пояс, чтобы провести бой с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе.

Россиянин выиграл у австралийца решением судей.

Анна Сатдинова
Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года

