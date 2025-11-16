Хабиб Нурмагомедов фразой «я счастлив» отреагировал на победу Махачева
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что он счастлив после победы Ислама Махачева в бою за титул промоушена в полусреднем весе. Комментарий Нурмагомедова опубликовала пресс-служба UFC Eurasia.
Нурмагомедов обсудил бой с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком), который согласился с тем, что бой был нормальный и Махачев победил бы досрочно, если бы «чуть локти добавил».
«Наша команда идет вперед. С каждым боем мы улучшаемся. Выигрываем пояса в разных весах, в разных организациях. Это моя цель — чтобы они становились лучше и лучше. Для этого мы работаем утром и вечером», — сказал Нурмагомедов.
Махачев ранее был чемпионом UFC в легком весе, а весной освободил пояс, чтобы провести бой с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе.
Россиянин выиграл у австралийца решением судей.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России