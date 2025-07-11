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Спорт ,  
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Дик Адвокат в 77 лет продлил контракт со сборной Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» возглавляет команду с января 2024 года
Фото: Федерация футбола Кюрасао
Фото: Федерация футбола Кюрасао

Голландский специалист Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до конца 2025 года. Об этом сообщила федерация футбола страны в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Адвокату 77 лет, возглавил команду он в январе 2024 года.

Сборная Кюрасао дошла до третьего раунда квалификации ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ. На этой стадии соперниками команды будут Ямайка, Тринидад и Тобаго и Бермуды.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.

Также Адвокат тренировал «Харлем», ПСВ, «Рейнджерс», «Боруссию» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», роттердамскую «Спарту», «Утрехт», «Ден Хаг», сборные Нидерландов, Южной Кореи, ОАЭ, Бельгии, Сербии и Ирака.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Дик Адвокат Кюрасао
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