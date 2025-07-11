Дик Адвокат в 77 лет продлил контракт со сборной Кюрасао
Голландский специалист Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до конца 2025 года. Об этом сообщила федерация футбола страны в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Адвокату 77 лет, возглавил команду он в январе 2024 года.
Сборная Кюрасао дошла до третьего раунда квалификации ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ. На этой стадии соперниками команды будут Ямайка, Тринидад и Тобаго и Бермуды.
С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.
Также Адвокат тренировал «Харлем», ПСВ, «Рейнджерс», «Боруссию» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», роттердамскую «Спарту», «Утрехт», «Ден Хаг», сборные Нидерландов, Южной Кореи, ОАЭ, Бельгии, Сербии и Ирака.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов