Спорт⁠,
0

Бойцу запретили посещать турниры UFC после драки с командой Нурмагомедова

Друга Макгрегора не пустят на турниры UFC после драки с командой Нурмагомедова
Дэйна Уайт признался, что ожидал драки друга Макгрегора с другим бойцом, но забыл, что рядом будет вся команда Нурмагомедова. Глава UFC взял на себя вину за инцидент и запретил Диллону Дэнису приходить на турниры
Диллон Дэнис
Диллон Дэнис (Фото: Ben Roberts Photo / Getty Images)

Американскому бойцу Диллону Дэнису, устроившему потасовку с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире в Нью-Йорке, запретили приходить на мероприятия UFC. Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт, которого цитирует MMA Junkie.

Драка произошла перед началом основного карда турнира, где Ислам Махачев завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе. В потасовке участвовали в том числе Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков.

Уайт взял вину за инцидент на себя. По его словам, он думал, что у Дэниса, который занял чужое место, будет конфликт с Хорхе Масвидалем, но ему «даже в голову не пришло», что первые пять рядов займут бойцы, пришедшие поддержать Махачева.

«Как только это началось, <...> я подумал: «Черт, я точно знаю, что это такое. Я так и знал», — добавил Уайт.

Между командой Нурмагомедова и другом Макгрегора произошла потасовка
Спорт

UFC решил не выдвигать обвинения против Дэниса.

Дэнис ранее представлял команду экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, он — его друг и помощник. На турнире UFC 229 после боя с ирландцем у Хабиба Нурмагомедова была стычка именно с Дэнисом.

Анна Сатдинова
UFC

