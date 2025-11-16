Между командой Нурмагомедова и другом Макгрегора произошла потасовка

Представители команды экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ввязались в драку с американским бойцом Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322. Об этом сообщает MMA Junkie.

Инцидент произошел перед началом основного карда. Среди участников потасовки были бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охрана сумела разнять спортсменов.

Главным событием турнира UFC станет титульный бой Ислама Махачева с чемпионом в полусреднем весе Джеком Деллой Маддаленой. «РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию боя.

Дэнис ранее представлял команду экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, он — его друг и помощник.