Между командой Нурмагомедова и другом Макгрегора произошла потасовка
Представители команды экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ввязались в драку с американским бойцом Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322. Об этом сообщает MMA Junkie.
Инцидент произошел перед началом основного карда. Среди участников потасовки были бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охрана сумела разнять спортсменов.
Главным событием турнира UFC станет титульный бой Ислама Махачева с чемпионом в полусреднем весе Джеком Деллой Маддаленой. «РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию боя.
Дэнис ранее представлял команду экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, он — его друг и помощник.
