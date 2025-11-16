 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вартанян заявил, что Махачев тотально доминировал над Маддаленой в UFC

Вартанян заявил, что Махачев тотально доминировал над Маддаленой в бою UFC
Эдуард Вартанян также предположил, что спарринги Махачева перед боем были тяжелее, чем получился сам поединок
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев одержал убедительную победу, тотально доминируя над Джеком Деллой Маддаленой в чемпионском бою UFC в полусреднем весе. Такое мнение в разговоре с «РБК Спорт» высказал российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян.

«Бой получился зрелищным, потому что проходил не только в борьбе, но и в ударке. Махачев показал полное доминирование. Он нанес достаточно урона Маддалене. Было видно, что он «осушил» ногу соперника, и были повреждения на лице. Думаю, что у Ислама в подготовке к этому бою спарринги были намного тяжелее, чем этот бой. Было тотальное доминирование и в борьбе, и в ударке, и как результат — первый двойной чемпион из России», — сказал Вартанян.

Россиянин впервые завоевал два чемпионских титула в UFC
Спорт
Ислам Махачев

На турнире UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в пятираундовом поединке за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин доминировал на протяжении всего боя, завершив его единогласным решением судей.

Махачев стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Ранее он также владел поясом в легкой весовой категории, что сделало его первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух разных дивизионах UFC. При этом он 11-й боец, достигший подобного результата.

Также Махачев повторил рекорд Андерсона Силвы по количеству побед подряд — 16. Оба бойца уступают только Джону Джонсу, у которого 19 побед подряд.

Теперь на счету Махачева 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, а у Маддалены — 18 побед и три поражения.

