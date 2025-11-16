Махачев заявил о сбывшейся мечте после завоевания второго титула UFC

Махачев — о втором титуле UFC: это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса

Ислам Махачев, который ранее выступал в легком дивизионе, провел первый бой в полусреднем весе. Он отметил, что теперь может работать «пять раундов без остановки»

Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Российский боец Ислам Махачев заявил, что завоевание титула UFC в полусреднем весе являлось его мечтой. Об этом после боя заявил российский боец.

Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322.

«Это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса. Я так счастлив. Эти пояса такие тяжелые, и мне нравится это. Я очень тяжело работал ради этого. Клянусь, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу пять раундов без остановки работать, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой легким», — сказал Махачев после боя.

Махачев впервые с ноября 2023 года не смог победить досрочно. Махачев отобрал у Маддалены чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Россиянин в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владел Маддалена. Также россиянин тогда опустился на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Лидером стал испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, который завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.