«Раскатал в одну калитку». Как оценили второй титул Махачева в UFC

Россиянин Ислам Махачев выиграл свой второй чемпионский пояс и стал первым бойцом из страны, кому удалось это сделать. Теперь он чемпион в полусреднем дивизионе. Что говорят о результатах боя на UFC 322 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Ishika Samant / Getty Images

Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Поединок продлился все пять раундов по пять минут и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Теперь на счету Махачева 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, а у Маддалены — 18 побед и три поражения.

Махачев стал новым чемпионом полусреднего веса UFC и первым двойным чемпионом UFC из России — ранее он обладал чемпионским поясом в легкой весовой категории до перехода в дивизион выше. Также россиянин стал 11-м бойцом в истории организации, которому удалось достичь этого.

Россиянин одержал 16-ю победу подряд в UFC, сравнявшись по этому показателю с легендарным Андерсоном Силвой. Теперь они делят второе место в списке рекордных беспроигрышных серий, уступая лишь Джону Джонсу с его 19 победами.

После победы на турнире UFC 322 Ислам Махачев сказал, что очень счастлив, так как это было его мечтой — стать чемпионом в двух разных весовых категориях. Он отметил, что тяжело работал ради этого.

Также россиянин изъявил желание провести бой на турнире в Белом доме. «Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!» — сказал Махачев.

Мнение экспертов

Эдуард Вартанян, российский боец ММА

«Бой получился зрелищным, потому что он проходил не только в борьбе, но и в ударке. Махачев показал полное доминирование. Он нанес достаточно урона Маддалене. Было видно, что он «осушил» ногу соперника, и были повреждения на лице. Думаю, что у Ислама в подготовке к этому бою спарринги были намного тяжелее, чем этот бой. Было тотальное доминирование и в борьбе, и в ударке, и как результат — первый двойной чемпион из России», — сказал Вартанян «РБК Спорт».

Кирилл Сидельников, российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator

«Не могу сказать, что бой получился прямо суперзрелищным и интересным, но здесь ставки настолько были высокие, что и рисковать Исламу не требовалось. Мы все задолго понимали сильнейшую сторону Ислама, и он ее в бою показал. Его борьба, контроль и доминирование в партере колоссальны, поэтому зрелищности, какой-то прямо красоты, не было. Не зрелищно, ну и бог с ним, зато Ислам — чемпион», — сказал Сидельников «РБК Спорт».

Сидельников отметил, что бой не был супертяжелым для Махачева, скорее, он был средним. Кроме того, он заметил, что Ислам не выглядел столь же взрывным и быстрым, как в предыдущих боях. «Все-таки вся категория другая. Да, и у него не было задачи именно выходить на скорости, на взрывах, то есть он делал то, что хотел. Потом проходы в ноги были моментальные и быстрые, как он умеет. Здесь по-другому и не могло быть», — добавил он.

Олег Тактаров, первый российский чемпион UFC

«Все было без ошибок. Ислам работает, как компьютер. Сейчас Махачев просто грамотнее всех. Обратите внимание, как он искренне радовался. Впервые вижу у него такие эмоции. Надо отдать должное Маддалене — грамотно защищался. Давал голову прихватывать, конечно, но в остальном все было хорошо», — сказал Тактаров «СЭ».

Дарья Железнякова, российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг)

«Я в восторге от боя. Потрясающая работа. Тотальное доминирование Ислама все пять раундов. Все же думала, он завозит Маддалену в третьем раунде. Результат — два пояса. Мои поздравления Исламу», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Асланбек Бадаев, вице-президент АСА

«Меня впечатлил Ислам. Это была образцовая, идеальная работа. Полная доминация без шансов для соперника. Победа кажется легкой, но за ней тяжелая подготовка. Правильно использовал свои преимущества Ислам. Он набрал в весе, стал мощнее. Да, где-то потерял в скорости, динамике. Но приобрел силу, мощь. Хороший контроль был, без вариантов для соперника. Отличная победа», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Евгений Гончаров, экс‑чемпион АСА в тяжелом весе

«Ислам удивил. Бой действительно оказался неконкурентным — Ислам в одну калитку раскатал Делла Маддалену. Единственное, что показал австралиец — хорошая защита в партере от удушающих и болевых приемов. В целом был односторонний поединок. Думал, что все будет гораздо тяжелее для Ислама, но нет. В итоге получилась легкая прогулка. Видимо, Ислам был в лучшей форме, и прежняя сгонка веса сказывалась на его общем состоянии. Сегодня в 77 кг он выглядел сильнее и быстрее. Поздравляем Махачева», — сказал Гончаров в разговоре с «Матч ТВ».

Он отметил, что Ислама Махачева и его тренера, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, всегда сравнивали и будут сравнивать. Однако он подчеркнул, что у Нурмагомедова нет поражений в профессиональной карьере в UFC, в отличие от Махачева.

«Поэтому уйти с рекордом 29–0 — величайшее достижение. А в плане спортивных результатов Ислам превзошел Хабиба. Ислам поставил рекорд по количеству защит в легком весе, завоевал титулы в двух весовых категориях. И сейчас Махачев повторил рекорд Андерсона Силвы по количеству побед подряд в UFC. Это огромное достижение. Очень круто», — заключил Гончаров.

Гор Азизян, основатель и главный тренер клуба Gor MMA

«Можно ли считать Махачева величайшим бойцом из России? Конечно. Таких высот не достигал никто. Это был отличный бой. Ислам победил без потерь, аккуратно, как на домашнем спарринге. В важных боях надо побеждать именно так. Но Делла Маддалена был готов к борьбе Махачева, уходил от болевых», — сказал Азизян MMA.Metaratings.