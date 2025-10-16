Фанатов израильского клуба не пустят на матч Лиги Европы в Бирмингеме
Болельщики израильского «Маккаби» (Тель-Авив) не смогут посетить матч Лиги Европы с «Астон Виллой» в Бирмингеме 6 ноября, сообщила пресс-служба английского клуба.
Соответствующее решение было принято консультативной группой по безопасности (SAG), которой полиция графства Уэст-Мидлендс сообщила о своем беспокойстве по поводу возможных проблем с безопасностью за пределами стадиона и протестов.
«Астон Вилла» идет третьей в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, «Маккаби» — 30-й из 36 команд.
«Маккаби» в конце сентября был на грани исключения из второго по значимости еврокубка — как писала The Guardian, УЕФА был готов отстранить тель-авивский клуб и сборные Израиля от турниров под своей эгидой, но потом отложил этот вопрос из-за мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа.
