Спорт⁠,
0

Андрей Тихонов фразой «это как заповедь» исключил работу в ЦСКА

Отметивший в четверг 55-летие Тихонов заявил, что тренеры сами выбирают свой путь и лично он бы не смог стать главным тренером ЦСКА
Андрей Тихонов
Андрей Тихонов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов заявил в эфире «Матч ТВ», что не принял бы предложение стать главным тренером ЦСКА.

Тихонов отметил, что, когда долго играешь в одной команде, «часть сердца остается там».

«Допустим, [Валерий] Карпин играл в «Спартаке», но я не думаю, что он пойдет, если его позовут, в ЦСКА, хотя все может быть — он же пошел в «Ростов», он же пошел в «Динамо», то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА? Но Тихонов, наверное, нет», — сказал бывший футболист и тренер «Спартака».

По словам Тихонова, «это не антагонизм к ЦСКА, это у тебя внутри». «Люди остаются без работы, и все равно у них есть определенный тормоз, что они не могут делать. Это как заповедь», — отметил Тихонов.

Бывший спортдиректор ЦСКА станет отвечать в «Спартаке» за молодежь
Спорт
Андрей Мовсесьян

В четверг Тихонову исполнилось 55 лет.

Тихонов играл за «красно-белых» в 1992–2000 годах, а также в 2011-м. В качестве тренера он входил в штаб «Спартака», «Крыльев Советов» и «Краснодара», в 2024-м вернулся главным тренером в красноярский «Енисей».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Спартак Москва Андрей Тихонов
