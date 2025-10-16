Две россиянки вылетели с крупного теннисного турнира в Нинбо
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.
Во втором круге турнира Кудерметова (31-я в рейтинге WTA) уступила восьмой ракетке мира Джасмин Паолини из Италии со счетом 2:6, 5:7.
Самсонова (18-я) ранее в четверг проиграла американке Маккартни Кесслер (33-я) со счетом 6:7 (5:7), 1:6. Кесслер в четвертьфинале может встретиться с россиянкой Екатериной Александровой.
Пока до четвертьфинала турнира из представительниц России дошла только Диана Шнайдер.
Турнир в Нинбо относится к категории WTA-500, его победительница получит 500 очков и $164 тыс. призовых.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?