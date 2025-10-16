Две россиянки вылетели с крупного теннисного турнира в Нинбо

Кудерметова и Самсонова вылетели с крупного теннисного турнира в Нинбо

Кудерметова проиграла восьмой ракетке мира Паолини, а Самсонова — американке Кесслер, которая в следующем матче может встретиться с Александровой

Вероника Кудерметова (Фото: PsnewZ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.

Во втором круге турнира Кудерметова (31-я в рейтинге WTA) уступила восьмой ракетке мира Джасмин Паолини из Италии со счетом 2:6, 5:7.

Самсонова (18-я) ранее в четверг проиграла американке Маккартни Кесслер (33-я) со счетом 6:7 (5:7), 1:6. Кесслер в четвертьфинале может встретиться с россиянкой Екатериной Александровой.

Пока до четвертьфинала турнира из представительниц России дошла только Диана Шнайдер.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA-500, его победительница получит 500 очков и $164 тыс. призовых.