Экс-чемпион Великобритании Уильямс ушел из бокса в 32 года из-за страха деменции

Экс-чемпион Великобритании ушел из бокса в 32 года из-за страха деменции

Лиам Уильямс заявил, что получил несколько сотрясений за полтора года и боится развития дегенеративного расстройства мозга. Валлиец провел 31 бой в профессиональном боксе и дважды претендовал на титулы WBO, но проиграл

Лиам Уильямс (Фото: James Chance / Getty Images)

Бывший претендент на титул WBO и чемпион Великобритании в двух весовых категориях валлиец Лиам Уильямс завершил боксерскую карьеру в 32 года из-за нескольких сотрясений мозга. Об этом он заявил Би-би-си.

По словам Уильямса, его беспокоит риск развития хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — прогрессирующего дегенеративного расстройства головного мозга, которое может привести к деменции.

«У меня были некоторые проблемы с сотрясениями. У меня было три или четыре за 18 месяцев. Я не хочу боксировать только ради денег и получить удар в голову, от которого никогда не смогу оправиться», — сказал Уильямс.

Боксер признался, что в 2022 году он получил сотрясение перед боем с Крисом Юбенком-младшим и врач советовал ему отказаться от поединка, но он не послушался, потому что «на кону были большие деньги», и проиграл.

Уильямс является одним из лучших валлийских боксеров последних лет. Он провел на профессиональном ринге 31 бой, из которых выиграл 25, пять проиграл и один завершил вничью.

Боксер выступал в полусреднем и среднем весе. Оба боя за титулы WBO в 2017 и 2021 годах он проиграл.