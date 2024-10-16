Экс-чемпион Великобритании ушел из бокса в 32 года из-за страха деменции
Бывший претендент на титул WBO и чемпион Великобритании в двух весовых категориях валлиец Лиам Уильямс завершил боксерскую карьеру в 32 года из-за нескольких сотрясений мозга. Об этом он заявил Би-би-си.
По словам Уильямса, его беспокоит риск развития хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — прогрессирующего дегенеративного расстройства головного мозга, которое может привести к деменции.
«У меня были некоторые проблемы с сотрясениями. У меня было три или четыре за 18 месяцев. Я не хочу боксировать только ради денег и получить удар в голову, от которого никогда не смогу оправиться», — сказал Уильямс.
Боксер признался, что в 2022 году он получил сотрясение перед боем с Крисом Юбенком-младшим и врач советовал ему отказаться от поединка, но он не послушался, потому что «на кону были большие деньги», и проиграл.
Уильямс является одним из лучших валлийских боксеров последних лет. Он провел на профессиональном ринге 31 бой, из которых выиграл 25, пять проиграл и один завершил вничью.
Боксер выступал в полусреднем и среднем весе. Оба боя за титулы WBO в 2017 и 2021 годах он проиграл.
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