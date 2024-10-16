FIDE изучит обвинения в мошенничестве в адрес украинского шахматиста

Кирилла Шевченко ранее выгнали с командного чемпионата Испании из-за подозрений в читерстве. В FIDE заявили, что пока не получали документов по инциденту, но в случае признания виновным гроссмейстеру грозит дисквалификация

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В Международной шахматной федерации (FIDE) ждут официальной информации от испанской федерации по поводу ситуации с исключением из командного чемпионата страны бывшего украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко из-за подозрений в жульничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIDE.

В организации отметили, что если комиссия по честной игре найдет доказательства мошенничества, то попросит наложить санкции на игрока. Шахматисту грозит дисквалификация, причем FIDE может наложить ее еще до завершения расследования, если посчитает случай серьезным.

Уроженца Киева Шевченко, с прошлого года выступающего за Румынию, ранее сняли с турнира в Мелилье после двух туров, засчитав ему два поражения.

Подозрения в отношении 22-летнего гроссмейстера возникли из-за частых отлучек в туалет, где дважды находили мобильные телефоны, один из них был с запиской с почерком украинца. Сам Шевченко вину отрицал, а клуб «Силья» из Валенсии, за который выступал киевлянин, выразил несогласие с решением организаторов.

Шевченко является победителем командного чемпионата Европы 2021 года в составе сборной Украины.