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Супергол американца помог «Трактору» победить «Ак Барс»

Супергол Робинсона и дубль Кравцова принесли «Трактору» победу над «Ак Барсом»
Матч в Челябинске завершился со счетом 3:1. У хозяев дубль оформил Виталий Кравцов, а Чарльз Робинсон забросил шайбу по-теннисному
Чарльз Робинсон
Чарльз Робинсон (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» победил казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:1.

Счет в матче на 28-й минуте открыл американский форвард хозяев Чарльз Робинсон, который перехватил шайбу в воздухе, подбросил и отправил в дальний угол ворот Тимура Билялов. Также у «Трактора» дубль оформил Виталий Кравцов (38, 47).

У «Ак Барса» гол на счету Кирилл Крутова (52).

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Трактор» выиграл семь из восьми последних матчей, его следующим соперником будет уфимский «Салават Юлаев» 18 октября.

«Ак Барс» потерпел четвертое поражение в пяти последних встречах и в следующем матче сыграет с владивостокским «Адмиралом» 25 октября.

В параллельном матче «Салават Юлаев» в Астане победил «Барыс» со счетом 3:2.

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Анна Сатдинова
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