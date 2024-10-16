Супергол американца помог «Трактору» победить «Ак Барс»
Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» победил казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:1.
Счет в матче на 28-й минуте открыл американский форвард хозяев Чарльз Робинсон, который перехватил шайбу в воздухе, подбросил и отправил в дальний угол ворот Тимура Билялов. Также у «Трактора» дубль оформил Виталий Кравцов (38, 47).
У «Ак Барса» гол на счету Кирилл Крутова (52).
«Трактор» выиграл семь из восьми последних матчей, его следующим соперником будет уфимский «Салават Юлаев» 18 октября.
«Ак Барс» потерпел четвертое поражение в пяти последних встречах и в следующем матче сыграет с владивостокским «Адмиралом» 25 октября.
В параллельном матче «Салават Юлаев» в Астане победил «Барыс» со счетом 3:2.
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