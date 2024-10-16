Эцио Гамба покинул сборную России по дзюдо спустя 16 лет

Глава федерации сообщил, что Гамба, работавший с российскими дзюдоистами с 2008 года, решил побороться за пост главы итальянской федерации. С Гамбой отечественные дзюдоисты в Лондоне взяли первое золото Олимпиад с 1980 года

Эцио Гамба (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Итальянец Эцио Гамба покинул пост генерального менеджера сборной России по дзюдо, сообщил на отчетно-выборной конференции президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

«Эцио Гамба, который, безусловно, заложил базу для сегодняшних успешных выступлений, сообщил о том, что продолжит карьеру в Италии. Там не за горами выборы президента федерации, и он один из кандидатов», — цитирует Соловейчика ТАСС.

О планах Гамбы побороться за пост главы FIJLCAM — федерации, объединяющей дзюдо, борьбу и карате, в конце августа писало итальянское агентство ANSA.

Гамба возглавлял сборную России с 2008 года — сначала как главный тренер, потом как генменеджер. Под его руководством отечественные дзюдоисты на Олимпиаде в Лондоне выиграли первые золотые медали с 1980 года.

В 2016 году Гамба получил российское гражданство, он награжден орденами Дружбы, Почета и Александра Невского, является заслуженным тренером России, проводил тренировки с президентом России Владимиром Путиным.

На Игры в Париж не поехал никто из четырех допущенных МОК дзюдоистов. У команды было 12 лицензий, но никто из лидеров не получил допуск.

Гамбе 65 лет. В качестве спортсмена он победил на московской Олимпиаде в категории до 71 кг, а на Играх-1984 взял серебро. Он победил на чемпионате Европы в 1982 году и дважды доходил до финальных схваток на мировых первенствах.