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Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Касаткина победила Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо
Россиянка одержала волевую победу над чешкой Катериной Синяковой и за выход в полуфинал сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла чешку Катерину Синякову на турнире WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $900 тыс. и вышла в четвертьфинал.

Россиянка одержала победу над 42-й ракеткой мира со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Касаткиной будет выступающая за Казахстан уроженка Москвы Юлия Путинцева (32-я).

В одиночном разряде турнира продолжают выступление Анна Калинская и Мирра Андреева, которые пока дошли до второго круга.

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В этом сезоне Касаткина выиграла турнир в английском Истборне и занимает 11-е место в мировом рейтинге.

Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина
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