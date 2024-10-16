Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо
Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла чешку Катерину Синякову на турнире WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $900 тыс. и вышла в четвертьфинал.
Россиянка одержала победу над 42-й ракеткой мира со счетом 1:6, 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Касаткиной будет выступающая за Казахстан уроженка Москвы Юлия Путинцева (32-я).
В одиночном разряде турнира продолжают выступление Анна Калинская и Мирра Андреева, которые пока дошли до второго круга.
В этом сезоне Касаткина выиграла турнир в английском Истборне и занимает 11-е место в мировом рейтинге.
Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.
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