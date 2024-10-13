Российская теннисистка выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде
Россиянка Ирина Хромачева и выступающая за Казахстан Анна Данилина победили на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде.
В финале Хромачева и Данилина обыграли американок Эйжу Мухаммад и Джессику Пегулу со счетом 6:3. 7:6 (8:6).
Хромачева выиграла восьмой парный титул за карьеру и четвертый в дуэте с Данилиной. Данилина родилась в Москве и до 2011 года выступала за Россию, на ее счету девять парных трофеев WTA.
Теннисистки ранее не побеждали на соревнованиях категории 1000 и сохраняют шансы поехать на Итоговый турнир WTA.
Призовой фонд турнира в Ухане превышает $3,2 млн.
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