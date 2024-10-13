Российская теннисистка выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде

Ирина Хромачева в паре с бывшей россиянкой Анной Данилиной обыграли американок Мухаммад и Пегулу в финале турнира в Ухане и сохранили шансы попасть на Итоговый турнир WTA

Ирина Хромачева (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Россиянка Ирина Хромачева и выступающая за Казахстан Анна Данилина победили на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде.

В финале Хромачева и Данилина обыграли американок Эйжу Мухаммад и Джессику Пегулу со счетом 6:3. 7:6 (8:6).

Хромачева выиграла восьмой парный титул за карьеру и четвертый в дуэте с Данилиной. Данилина родилась в Москве и до 2011 года выступала за Россию, на ее счету девять парных трофеев WTA.

Теннисистки ранее не побеждали на соревнованиях категории 1000 и сохраняют шансы поехать на Итоговый турнир WTA.

Призовой фонд турнира в Ухане превышает $3,2 млн.