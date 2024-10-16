Вяльбе ответила на вопрос об объединении в федерацию лыжных видов спорта
Глава Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе заявила «РБК Спорт», что не может комментировать возможное объединение федераций по лыжным видам спорта, поскольку лично ей никто не сообщал об этом.
«Матч ТВ» 1 октября сообщил, что федерации по лыжным видам спорта могут объединиться в одну. Министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил возможное объединение.
«Мне лично никто ничего не говорил, поэтому я это не комментирую. Только средства массовой информации почему-то решили, что это объединение будет. Поэтому я ничего не комментирую», — сказала Вяльбе.
Накануне Дегтярев сообщил, что Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ и Федерацию гребного слалома России объединят в одну организацию.
Ранее, в начале сентября, гимнастические виды решили объединиться в одну организацию — Федерацию гимнастики России. В начале октября такое же решение приняли российские федерации по водным видам спорта.
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