В России запланировали третье объединение спортивных федераций
Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ и Федерацию гребного слалома России объединят в одну организацию. Об этом «Матч ТВ» сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Провел рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгением Архиповым. Он поделился со мной планами насчет объединения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России по образу Федерации гимнастики России, а также Федерации водных видов спорта», — сказал Дегтярев.
В начале сентября гимнастические виды решили объединиться в одну организацию — Федерацию гимнастики России. В начале октября такое же решение приняли российские федерации по водным видам спорта.
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