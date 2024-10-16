В Кремле оценили работу Позднякова во главе Олимпийского комитета России

Песков: Поздняков работал в кризисное время, ОКР утратил связь с МОК

Станислав Поздняков накануне заявил, что покинет пост главы ОКР, который занимает с 2018 года. Дмитрий Песков заявил, что многое было сделано за это время, но для спорта высших достижений образовалась «очень сложная ситуация»

Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Работа Станислава Позднякова во главе Олимпийского комитета России (ОКР) пришлась на очень сложный период для организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Поздняков покинет пост главы ОКР, который он занимает с 2018 года. В ноябре будет назначена дата выборов нового руководителя организации.

Песков отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением, с Международным олимпийским комитетом», который отстранил ОКР в октябре 2023-го за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Конечно, в этом плане очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений, для наших олимпийцев. Многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное», — сказал Песков.

Поздняков объяснил решение покинуть пост «своевременными предпосылками, в том числе экономическими, для дальнейшего укрепления олимпийского движения России».

В ОКР санкции МОК называли контрпродуктивными, а отстранение российских спортсменов — дискриминационным.