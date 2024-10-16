Стал известен новый тренер сборной Англии

Немецкий специалист Томас Тухель стал лишь третьим неанглийским тренером в истории сборной Англии после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло

Немец Томас Тухель возглавил сборную Англии, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.

Специалист начнет работать в сборной с января 2025 года.

Тухель покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона. В Английской премьер-лиге немец ранее тренировал «Челси» (2021–2022), с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Специалист стал лишь третьим неанглийским тренером в истории сборной Англии после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.

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