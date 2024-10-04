В ожидании «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для России

В Праге 4 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ. Впервые за 18 лет российский юниор подошел к старту сезона явным фаворитом на приз лучшему новичку НХЛ - об этом в материале "РБК Спорт"

Генменеджер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер и российский нападающий Матвей Мичков (Фото: NHL.com)

Первый после Малкина

В Праге 4 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ. Еще до первых матчей эксперты отдали приз лучшему новичку сезона 19-летнему нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову.

Главным соперником россиянина за приз считается первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини. Ожидается, что именно между ними развернется борьба за «Колдер Трофи», но заметное большинство экспертов отдают предпочтение Мичкову.

В последний раз юный россиянин начинал сезон явным фаворитом на приз лучшему новичку в 2006 году, когда дебютировал Евгений Малкин.

Россиянин начал оправдывать ожидания еще в предсезонных матчах, став наравне со словацким новичком Самуэлем Гонзеком лучшим бомбардиром — 7 очков.

Почему Мичкова сравнивают с Месси

Мичков приехал в НХЛ в качестве самого молодого голеадора в истории сборной России. Он превзошел достижение Александра Овечкина, забросив шайбу в 16 лет 339 дней. Хорошо показал себя в составе «Сочи»: лишь немного не дотянул до рекорда результативности КХЛ среди новичков.

«Быстрый ум. Быстрые руки. Вот шайба, и бац, она в сетке», — так описали талант Мичкова на сайте НХЛ.

«У нас нет никого, похожего на него, в организации», — отметил генменеджер Даниэль Бриер после драфта-2023. — «Мы уже много лет говорим о том, что нам нужно привнести больше навыков, больше таланта в нашу команду. Это была прекрасная возможность, надеюсь, развить игрока, который сможет сыграть для нас такую роль».

В Bleacher report россиянина сравнили с легендой клуба Эриком Линдросом, который выступал за «Филадельфию» в 1992-2001 годах.

«Мичков — элитный талант в нападении, и хотя это утверждение может кого-то расстроить, он, вероятно, лучший талант в нападении, которого «Флайерз» видели со времен Эрика Линдроса», — говорится в статье. — Хоккейный IQ и способность читать лед — два его лучших актива. Он может решать проблемы на самых высоких скоростях игры, он креативный плеймейкер с быстрыми руками. У него также есть превосходный талант завершать атаки с разным арсеналом бросков».

Лидер «Филадельфии» Шон Кутюрье подчеркнул, что подобного игрока у «Филадельфии» не было давно.

«Молодого игрока из первого раунда драфта с такими навыками и потенциалом у «Филадельфии» не было давно. Очень радостно смотреть на его вовлеченность и азарт», — сказал 31-летний капитан «Флайерс».

Аналитик ведущего спортивного телеканала Канады TSN Крейг Баттон сравнил Мичкова с Лионелем Месси.

«Когда Месси попадает в зону нанесения удара, то он очень опасен, — сказал Баттон. — Матвей в этом плане очень похож. Он зондирует, ищет возможности. И когда они появляются, он быстр, как молния. Это элитный нападающий».

Из минусов эксперты отмечают «не самое чистое с точки зрения механики катание», которые, впрочем, не мешает его результативности.

Почему Мичков считался рискованным активом в НХЛ

Хотя у Мичкова хорошая пресса, «Филадельфия» серьезно рисковала, когда брала на первом раунде драфта россиянина.

И вот почему:

На тот момент у нападающего был контракт с петербургским СКА, который истекал в 2026 году.

Соглашение между НХЛ и ФХР/ КХЛ были разорваны в 2022 году из-за военной операции на Украине.

Скандалы с отправкой вратаря сборной России Ивана Федотова в армию сразу после подписания соглашения с «Филадельфией» и непризнанием этого контракта через год со стороны КХЛ не сулили скорого переезда Мичкова в Северную Америку.

Эти факторы не позволили Мичкову попасть в тройку на драфте-2023, хотя он шел вторым в рейтингах после «таланта поколения» Конора Бедарда.

Мичков даже не стал самым первым на драфте среди россиян. Под шестым номером «Аризона Койотс» забрала защитника Дмитрия Симашева, под седьмым «Филадельфия» — Мичкова.

Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер подчеркнул, что ситуация с контрактом Мичкова не напугала «Флайерз» и клуб готов был ждать игрока три года.

Бриер признался, что в клубе не рассматривали Мичкова, поскольку не ожидали, что он будет доступен на момент выбора. «Филадельфия» даже пыталась обменять свой выбор на драфте, но потерпела неудачу.

«Поэтому выбор Мичкова на драфте — настоящий подарок судьбы», — отметил Бриер после выбора на драфте.

Эксперты и болельщики «Филадельфии» видят в Мичкове многолетнего лидера, вокруг которого будет строиться команда. И неопределенность с российским талантом охарактеризовали термином «великое ожидание» (The Great Wait — в англоязычных странах применяется к ожидаемому значимому событию).

Российско-канадская классика

На протяжении большей части юношеской карьеры Мичкова сравнивали с канадским форвардом Конором Бедардом, которого в НХЛ называют «талантом поколения».

В Северной Америке решили повысить интерес к лиге за счет очередного противостояния игроков из России и Канады. Эксперты не раз отмечали, что противостояние Овечкина и Сидни Кросби спасло лигу в трудный момент и повысило интерес к хоккею.

Но теперь в Северной Америке решили взяться за раскрутку нового противостояния еще задолго до прихода игроков в НХЛ. Весной 2021 года Мичкову и Бедарду было по 16 лет. Они встретились на юношеском ЧМ (до 16 лет).

Тогда Мичков стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 16 очков (12+4) в семи играх, Бедард показал второй результат — 14 (7+7). Однако Бедард стал чемпионом мира. Канада в финале обыграла Россию. Оба игрока отметились по голу и передаче в том матче.

Из-за пандемии и отстранения российских команд от международных турниров развить противостояние не получилось. Также не удалось разыграть между ними приз лучшему новичку сезона в НХЛ из-за нежелания СКА отпускать игрока в НХЛ.

Бедард дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, в 18 лет. Он набрал 61 очко (22+39) в составе плетущегося на дне таблице «Чикаго» и взял «Колдер Трофи». Не самый выдающийся показатель результативности среди новичков в истории НХЛ.

Однако канадский форвард «Чикаго» повторил рекорд третьего десятилетия. В сезоне-2021/22 нападающий «Анахайм Дакс» Тревис Зиграс набрал аналогичное количество очков. Но только Бедард из-за травмы пропустил месяц, из-за чего провел 68 игр при 82 за сезон.