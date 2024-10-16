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Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в матче против «Вегас Голден Найтс». Теперь на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ 700 результативных передач
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (7-я минута), Том Уилсон (24), Алексей Протас (26), Джейкоб Чичран (27). В составе «Вегаса» отличились Виктор Олофссон (18) и Джек Айкел (28).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи на Уилсона и Протаса. Теперь на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ 700 результативных передач.

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Александр Овечкин

Овечкин стал вторым россиянином, который достиг отметки 700 голевых передач в НХЛ. Ранее это удалось форварду «Питтсбург Пингвинс» Евгению Малкину.

Кроме того, Овечкин стал шестым игроком в истории, забившим 700 голов и отдавшим 700 передачи. Ранее до такого результата доходили Уэйн Гретцки, Яромир Ягр, Горди Хоу, Марсель Дионн и Фил Эспозито.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Ему необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).

«Вашингтон», который одержал первую победу в сезоне, занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 2 очка в двух матчах. «Вегас» с 6 очками в четырех играх занимает четвертое место в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» 17 октября дома сыграет с «Даллас», а «Вегас» в тот же день на выезде встретится с «Тампой».

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Альвина Цаканян
Ночная хоккейная лига НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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