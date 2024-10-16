Какие рекорды побил Овечкин
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в прошедшем сезоне побил четыре рекорда.
Овечкин завершил сезон с 31 голом. Россиянин в 18-й раз достиг 30 голов за регулярку и побил рекорд Майка Гартнера, державшийся в НХЛ с 1997 года. Примечательно, что Гартнер тоже является легендой «Вашингтона», за который провел большую часть карьеры. До Овечкина большинство клубных рекордов принадлежало именно Гартнеру. В 2008 году «Кэпиталз» вывели его номер из обращения.
В позапрошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по сезонам с 40+ голами. Он в 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки, побив рекорд Уэйна Гретцки. Также он делит с Гретцки и Майком Босси рекорд по числу сезонов с 50+ голами. Овечкин является самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб за сезон.
В полноценных регулярных чемпионатах Овечкин забрасывал не менее 32 шайб. Несмотря на неудачи, в прошлом сезоне российский форвард превзошел два рекорда Уэйна Гретцки — по голам в пустые ворота (56) и по заброшенным шайбам в марте (144). Также Овечкин побил рекорд по голам в апреле, который принадлежал Теему Селянне (67). Овечкин лидирует по числу голов только в этих месяцах. В остальных, кроме декабря, россиянин занимает второе-третье места.
Овечкин за карьеру побил множество рекордов, а в нынешнем сезоне от звания лучшего снайпера в истории НХЛ, которое принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Ранее «РБК Спорт» разобрался, когда Овечкин побьет многолетний снайперский рекорд НХЛ.
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов