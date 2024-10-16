Какие рекорды побил Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин наравне с Уэйном Гретцки является главным рекордсменом в истории НХЛ. Какие достижения установил российский снайпер в НХЛ — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в прошедшем сезоне побил четыре рекорда.

Овечкин завершил сезон с 31 голом. Россиянин в 18-й раз достиг 30 голов за регулярку и побил рекорд Майка Гартнера, державшийся в НХЛ с 1997 года. Примечательно, что Гартнер тоже является легендой «Вашингтона», за который провел большую часть карьеры. До Овечкина большинство клубных рекордов принадлежало именно Гартнеру. В 2008 году «Кэпиталз» вывели его номер из обращения.

В позапрошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по сезонам с 40+ голами. Он в 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки, побив рекорд Уэйна Гретцки. Также он делит с Гретцки и Майком Босси рекорд по числу сезонов с 50+ голами. Овечкин является самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб за сезон.

В полноценных регулярных чемпионатах Овечкин забрасывал не менее 32 шайб. Несмотря на неудачи, в прошлом сезоне российский форвард превзошел два рекорда Уэйна Гретцки — по голам в пустые ворота (56) и по заброшенным шайбам в марте (144). Также Овечкин побил рекорд по голам в апреле, который принадлежал Теему Селянне (67). Овечкин лидирует по числу голов только в этих месяцах. В остальных, кроме декабря, россиянин занимает второе-третье места.

Овечкин за карьеру побил множество рекордов, а в нынешнем сезоне от звания лучшего снайпера в истории НХЛ, которое принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Ранее «РБК Спорт» разобрался, когда Овечкин побьет многолетний снайперский рекорд НХЛ.