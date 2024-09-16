Чемпион КХЛ проиграл четвертый матч подряд

«Металлург» проиграл «Северстали» со счетом 2:5, на счету команды Андрея Разина всего одна победа в шести играх. У череповчан дубль и передача на счету Никиты Коростелева

Андрей Разин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проиграл череповецкой «Северстали», продлив серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

Матч в Череповце завершился со счетом 5:2 (2:0, 3:1, 0:1).

У хозяев шайбы забросили Илья Иванцов (14-я минута), Кирилл Пилипенко (20), Никита Коростелев (24, 25) и Александр Скоренов (30).

У «Металлурга» голы на счету Данила Башкирова (23) и Егора Коробкина (49).

«Металлург» выиграл только один матч из шести на старте сезона и занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Его следующим соперником будет нижнекамский «Нефтехимик» 21 сентября.

«Северсталь» с четырьмя победами в шести матчах идет третьей на Западе, 18 сентября череповчане примут дома нижегородское «Торпедо».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин возглавлял «Северсталь» в 2018–2023 годах, после чего ушел в магнитогорский клуб и выиграл с ним Кубок Гагарина.