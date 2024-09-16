 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион КХЛ проиграл четвертый матч подряд

Чемпион КХЛ «Металлург» проиграл четвертый матч подряд
«Металлург» проиграл «Северстали» со счетом 2:5, на счету команды Андрея Разина всего одна победа в шести играх. У череповчан дубль и передача на счету Никиты Коростелева
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проиграл череповецкой «Северстали», продлив серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

Матч в Череповце завершился со счетом 5:2 (2:0, 3:1, 0:1).

У хозяев шайбы забросили Илья Иванцов (14-я минута), Кирилл Пилипенко (20), Никита Коростелев (24, 25) и Александр Скоренов (30).

У «Металлурга» голы на счету Данила Башкирова (23) и Егора Коробкина (49).

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче с девятью шайбами
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

«Металлург» выиграл только один матч из шести на старте сезона и занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Его следующим соперником будет нижнекамский «Нефтехимик» 21 сентября.

«Северсталь» с четырьмя победами в шести матчах идет третьей на Западе, 18 сентября череповчане примут дома нижегородское «Торпедо».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин возглавлял «Северсталь» в 2018–2023 годах, после чего ушел в магнитогорский клуб и выиграл с ним Кубок Гагарина.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Северсталь Андрей Разин (тренер)
Материалы по теме
«Спартак» победил клуб Ларионова и вышел в лидеры КХЛ
Спорт
КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на коньках
Спорт
Остановивший атаку СКА вратарь вошел в число лучших игроков недели в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 17:49
Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без ПриднестровьяПолитика, 22:51
На северо-западе Москвы водитель сбил двух детей на переходеОбщество, 22:45
Вологодский губернатор заявил о получении «занимательной портянки» из СБУПолитика, 22:29
Сербского дзюдоиста отстранили за крестное знамение на ОлимпиадеСпорт, 22:29
Bloomberg узнал о надежде Берлина на рабочих из УзбекистанаПолитика, 22:04
Россиян предложили защитить от голосовых дипфейковПолитика, 22:00
Госдеп ответил на вопрос о решении по ударам Украины вглубь РоссииПолитика, 21:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Медведев заявил о тревожном дефиците математиковОбщество, 21:42
Чемпион КХЛ проиграл четвертый матч подрядСпорт, 21:36
В ЦСКА объяснили отстранение вратаря Помазуна близостью матча с «Зенитом»Спорт, 21:24
Сервис аренды самокатов оштрафовал москвича на ₽100 тыс. за езду вдвоемОбщество, 21:20
ЦБ назвал способ снизить инфляциюЭкономика, 21:14
К дому отца Дани Милохина бросили коктейль Молотова и «записку про СВО»Общество, 21:14
Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допингСпорт, 20:53