Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче с девятью шайбами
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, одержав вторую победу в пяти матчах на старте сезона.
Игра в Москве завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).
У хозяев шайбы забросили Седрик Пакетт (10-я минута), Дмитрий Рашевский (20, 29), Игорь Ожиганов (25), Артем Михеев (52) и Артем Швец-Роговой (58).
У минчан отличились Сэм Энэс (31), Николас Мелош (40) и Брэйди Лайл (55).
Перед началом игры нападающему московской команды Никите Гусеву вручили несколько наград по итогам прошлого сезона — «Золотую клюшку» (самому ценному игроку), «Золотой шлем» (символическая сборная) и приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
Московское «Динамо» прервало серию из двух поражений и в следующем матче сыграет с ЦСКА 17 сентября.
Минчане, проигравшие второй раз за пять матчей, 21 сентября встретятся с череповецкой «Северсталью».
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