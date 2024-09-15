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Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче с девятью шайбами

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и прервало серию поражений в КХЛ
Матч завершился со счетом 6:3. У москвичей дубль оформил Дмитрий Рашевский
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, одержав вторую победу в пяти матчах на старте сезона.

Игра в Москве завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).

У хозяев шайбы забросили Седрик Пакетт (10-я минута), Дмитрий Рашевский (20, 29), Игорь Ожиганов (25), Артем Михеев (52) и Артем Швец-Роговой (58).

У минчан отличились Сэм Энэс (31), Николас Мелош (40) и Брэйди Лайл (55).

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Перед началом игры нападающему московской команды Никите Гусеву вручили несколько наград по итогам прошлого сезона — «Золотую клюшку» (самому ценному игроку), «Золотой шлем» (символическая сборная) и приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

Московское «Динамо» прервало серию из двух поражений и в следующем матче сыграет с ЦСКА 17 сентября.

Минчане, проигравшие второй раз за пять матчей, 21 сентября встретятся с череповецкой «Северсталью».

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