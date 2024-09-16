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«Питтсбург» продлил контракт с 37-летним Сидни Кросби

«Питтсбург Пингвинз» продлил контракт с 37-летним Сидни Кросби на два года
Сидни Кросби будет играть за «Питтсбург» до 2027 года. Предстоящий сезон будет для него 20-м в команде (рекорд клуба) и 18-м в статусе капитана
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан «Питтсбург Пингинз» Сидни Кросби останется в команде до конца сезона 2026/27, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

37-летний канадец продлил соглашение с командой, за которую выступает всю карьеру в НХЛ, еще на два сезона и будет зарабатывать в среднем $8,7 млн в год.

«Сид приносит огромную личную жертву, чтобы помочь «Пингвинз» побеждать, как он делал это на протяжении всей своей карьеры», — заявил генменеджер команды Кайл Дубас.

Предстоящий сезон станет для Кросби 20-м в «Питтсбурге» (рекорд клуба), а также 18-м в статусе капитана — по этому показателю в истории НХЛ он уступает только Стиву Айзерману, который был капитаном «Детройт Ред Уингз» 19 сезонов.

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Кросби принадлежат несколько рекордов клуба — по числу матчей (1272), шайбам и очкам в равных составах (416 и 1025), победным голам (90), а по другим ключевым показателям уступает только Марио Лемье.

Кросби — член Тройного золотого клуба: он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы), два олимпийских золота (2010, 2014) и чемпионат мира (2015), причем он единственный в истории был капитаном всех трех победивших команд.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз
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