«Барселона» разгромила «Жирону» благодаря дублю 17-летнего Ламина Ямаля

Матч завершился победой каталонцев со счетом 4:1. Ламин Ямаль сделал второй дубль в карьере за «Барселону» и впервые забил сразу два мяча в гостевом матче

Ламин Ямаль (справа) (Фото: David Ramos / Getty Images)

«Барселона» одержала гостевую победу над «Жироной» в пятом туре чемпионата Испании со счетом 4:1.

У «Барселоны» мячи забили 17-летний Ламин Ямаль (30-я и 37-я минуты), Дани Ольмо (47) и Педри (64). «Жирона» сократила отставание в счете на 80-й — отличился Кристиан Стуани.

Для Ямаля это второй дубль в карьере за «Барселону» и первый в гостях.

Испанец — второй по системе «гол плюс пас» после форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на старте сезона в пяти ведущих лигах Европы: у норвежца девять голов, у Ямаля три гола и четыре передачи.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 15 очками, ее следующим соперником в турнире будет «Вильярреал» 22 сентября.

«Жирона» идет восьмой (7 очков), в следующем туре 21 сентября она сыграет с «Валенсией». Также на следующей неделе у «Жироны» встреча в Лиге чемпионов с ПСЖ Матвея Сафонова 18 сентября.

Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золото, стал самым молодым игроком в истории турнира (16 лет 338 дней), установил новый рекорд как самый молодой автор гола (16 лет 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком.