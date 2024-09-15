Неймар не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до января
Бразильский нападающий Неймар, который восстанавливается от тяжелой травмы колена, не попал в заявку «Аль-Хиляля» и не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до января, когда откроется новый регистрационный период, сообщает Marca.
Проведенный несколько дней назад медосмотр показал, что Неймар еще не до конца готов играть и ему требуется еще пара месяцев на восстановление.
При этом есть вероятность, что 32-летний бразилец еще сможет выйти на поле в этом году в матчах азиатской Лиги чемпионов.
Неймар после перехода в «Аль-Хиляль» в августе прошлого года успел провести только пять матчей, после чего в октябре поехал в сборную Бразилии и в игре с уругвайцами порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск.
Ожидалось, что форвард после перенесенной операции восстановится примерно за 10 месяцев. В феврале он приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле».
Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.
«Аль-Хиляль» после трех туров лидирует в саудовской премьер-лиге с 9 очками.
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