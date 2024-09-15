Marca: Неймар не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до января

Неймар не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до января

Неймар получил травму колена в октябре прошлого года и до сих пор восстанавливается. «Аль-Хиляль» не заявил его на чемпионат страны, таким образом, форвард не сыграет в турнире в этом году

Неймар (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Бразильский нападающий Неймар, который восстанавливается от тяжелой травмы колена, не попал в заявку «Аль-Хиляля» и не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до января, когда откроется новый регистрационный период, сообщает Marca.

Проведенный несколько дней назад медосмотр показал, что Неймар еще не до конца готов играть и ему требуется еще пара месяцев на восстановление.

При этом есть вероятность, что 32-летний бразилец еще сможет выйти на поле в этом году в матчах азиатской Лиги чемпионов.

Неймар после перехода в «Аль-Хиляль» в августе прошлого года успел провести только пять матчей, после чего в октябре поехал в сборную Бразилии и в игре с уругвайцами порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск.

Ожидалось, что форвард после перенесенной операции восстановится примерно за 10 месяцев. В феврале он приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле».

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.

«Аль-Хиляль» после трех туров лидирует в саудовской премьер-лиге с 9 очками.