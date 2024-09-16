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Спорт ,  
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Остановивший атаку СКА вратарь вошел в число лучших игроков недели в КХЛ

Остановивший атаку СКА вратарь Фукале вошел в число лучших игроков недели в КХЛ
Вратарь «Трактора» Зак Фукале не смог отразить только один бросок из 56 в двух матчах. Также в число лучших игроков вошли защитник Мартин Гернат, форвард Валерий Абрамов и 19-летний игрок «Лады» Магомед Шараканов
Зак Фукале (слева)
Зак Фукале (слева) (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Вратарь «Трактора» Зак Фукале, защитник «Локомотива» Мартин Гернат, форвард ЦСКА Виталий Абрамов признаны лучшими игроками своих амплуа по итогам второй недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Фукале отразил 55 из 56 бросков в двух матчах, в том числе сыграл на ноль в гостевом матче с петербургским СКА (3:0) 12 сентября.

У Герната два гола и две передачи в трех матчах, а также четыре силовых приема и четыре заблокированных броска.

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Абрамов в трех матчах недели записал на свой счет три гола и три передачи.

Лучшим молодым игроком стал защитник «Лады» Магомед Шараканов, который забросил победную шайбу в ворота московского «Динамо» (6:3).

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