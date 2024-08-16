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NYT узнала, что «Манчестер Сити» могут лишить 70-80 очков в АПЛ

NYT: «Манчестер Сити» могут лишить 70-80 очков из-за финансовых нарушений
Слушания по многочисленным обвинениям в адрес клуба в финансовых нарушениях должны пройти осенью этого года. Один из вариантов — лишение клуба 70-80 очков, что гарантирует «Сити» вылет из АПЛ
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

«Манчестер Сити» может быть наказан снятием 70-80 очков по итогам разбирательства по поводу более чем 100 финансовых нарушений, в которых Английская премьер-лига (АПЛ) обвинила клуб. Об этом New York Times заявил один из руководителей клуба АПЛ, имя которого не раскрывается.

«Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что соответствующей санкцией должно быть существенное вычитание очков — мы говорим о 70-80 — гарантирует «Манчестер Сити» сезон в Чемпионшипе (первой лиге. — РБК)», — сказал собеседник издания.

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Еще один из ведущих спортивных деятелей АПЛ предположил, что наказание будет более креативным — очки могут вычитать три сезона подряд, что означает, что шансы клуба на попадание в Лигу чемпионов будут серьезно ограничены.

Daily Mail ранее сообщала, что слушания по делу «Манчестер Сити» ожидаются осенью 2024 года, а вердикт — весной 2025-го.

АПЛ в начале 2023 года сообщила, что в результате начатого в 2018-м расследования обнаружила более сотни нарушений у клуба, после того как его купила City Football Group в 2008-м. Претензии лиги касаются предоставления неточной финансовой информации, отказа от сотрудничества с расследованием, неполного раскрытия вознаграждения тренеров в 2009–2013 годах, когда команду возглавлял Роберто Манчини, и несоблюдения правил fair play и финансовой устойчивости в 2013–2018-м. «Манчестер Сити» все обвинения отвергал.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Английская премьер-лига (АПЛ)
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