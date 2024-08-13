Защитник сборной Словении Ваня Дркушич перешел из «Сочи» в «Зенит»

«Зенит» купил у «Сочи» игравшего на Евро-2024 словенца

Защитник Ваня Дркушич перешел из «Сочи» в «Зенит», подписав пятилетний контракт

Ваня Дркушич (Фото: fc-zenit.ru)

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич перешел в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом подписан сроком на пять лет.

В «Сочи» Дркушич с 2022 года. В прошлом сезоне провел 24 матча и забил два гола, вылетев с командой из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сборной Словении Дркушич провел 11 матчей, был основным защитником на Евро-2024. В 1/8 финала Словения уступила в серии послематчевых пенальти Португалии.

«Зенит» после четырех туров РПЛ нынешнего сезона занимает первое место, набрав 12 очков.